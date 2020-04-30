Смоленские экипажи «Сальвар» выехали на поиски ребенка
Смоленские экипажи «Сальвар» выехали на поиски 3-летнего Михаила Ватулина в Курскую область. 29 апреля ребенок ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Экипажи отправились на поиски в ночь.
- Выехали опытные добровольцы, которые знают методику и умеют работать с оборудованием, - сообщили в поисковом отряде.
Приметы пропавшего ребенка в ориентировке ниже.
Смоленские экипажи «Саливар» выехали на поиски ребенка. Фото: ПСО "Сальвар".
Напомним, в Смоленской области продолжает работать горячая линия «Ребенок в опасности». Обратиться за помощью могут взрослые и дети в любое время суток. Также по телефонам можно сообщить о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего: 67-66-00 (8-910-785-66-00) – круглосуточно 121 или 123 - для абонентов сотовой связи Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU