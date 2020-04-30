Смоленские экипажи «Сальвар» выехали на поиски ребенка

30 Апр 2020 2020-04-30T10:27:05+03:00

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Смоленские экипажи «Сальвар» выехали на поиски 3-летнего Михаила Ватулина в Курскую область. 29 апреля ребенок ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Экипажи отправились на поиски в ночь.

- Выехали опытные добровольцы, которые знают методику и умеют работать с оборудованием, - сообщили в поисковом отряде.

Приметы пропавшего ребенка в ориентировке ниже.

Смоленские экипажи «Саливар» выехали на поиски ребенка. Фото: ПСО "Сальвар".

Напомним, в Смоленской области продолжает работать горячая линия «Ребенок в опасности». Обратиться за помощью могут взрослые и дети в любое время суток. Также по телефонам можно сообщить о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего: 67-66-00 (8-910-785-66-00) – круглосуточно 121 или 123 - для абонентов сотовой связи Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU