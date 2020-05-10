2020-05-10T14:32:43+03:00
Общество

7 человек с диагнозом Covid-19 умерли в Смоленской области

97 удалось полностью вылечиться
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
7 человек с диагнозом Covid-19 умерли в Смоленской области. Фото: из архива редакции.7 человек с диагнозом Covid-19 умерли в Смоленской области. Фото: из архива редакции.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленской области за последние сутки увеличислось количество заболевших коронавирусом: по данным на 10 мая, инфекция подтверждена ещё у 70 жителей региона. На сегодняшний день, Covid-19 поставлен 738 пациентам, обратившимся к медикам с симптомами простуды. Впервые в списке Краснинский район, там коронавирус диагностирован у двух человек.

Наибольший рост заболевших за сутки отмечен в Смоленске - +26 человек. За все время наблюдений в столице региона инфицированы 168 человек.

На втором и третьем месте - Вяземский район и Десногорск (242 и 25 заразившихся).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
7 человек с диагнозом Covid-19 умерли в Смоленской области
В Смоленске ремонтируют улицу, названную в честь героя войны
Вертолеты пролетят над Смоленском в День Победы
Смоляне присоединились к акции «Окна Победы»
В Смоленске резко увеличилось число выздоровевших от коронавируса
В Смоленской области отремонтировали мемориал
Прокуратура пытается вернуть водоснабжение деревни под Смоленском
Смолянка повредила 8 могил на кладбище
Более 40 Центров образования откроют в Смоленской области
За неделю клещи «покусали» 21 жителя Смоленска
Число заболевших коронавирусом смолян подскочило до 646
На вокзале Смоленска проходит акция в честь 75-летия Победы
Смоляне читают стихи военного времени
В Смоленске озеленили еще три улицы
В Смоленской области АПК планируют поддержать льготами
Смоленские следователи помогли маме с 7 детьми
Смоляне могут увидеть выставку фото-реконструкций событий войны
Число заболевших коронавирусом в Смоленске выросло до 126
В Смоленской области водитель «десятки» сбил пенсионера, сдавая назад
СмолГУ проведёт первый День открытых дверей онлайн
Смолянам напоминают о продлении срока представления 3-НДФЛ за 2019 год
В Смоленской области обнаружено 55 новых случаев коронавируса
Власти усилили контроль на въезде в Дорогобуж