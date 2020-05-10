10 Май 2020 2020-05-10T14:32:43+03:00

7 человек с диагнозом Covid-19 умерли в Смоленской области. Фото: из архива редакции. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленской области за последние сутки увеличислось количество заболевших коронавирусом: по данным на 10 мая, инфекция подтверждена ещё у 70 жителей региона. На сегодняшний день, Covid-19 поставлен 738 пациентам, обратившимся к медикам с симптомами простуды. Впервые в списке Краснинский район, там коронавирус диагностирован у двух человек.

Наибольший рост заболевших за сутки отмечен в Смоленске - +26 человек. За все время наблюдений в столице региона инфицированы 168 человек.

На втором и третьем месте - Вяземский район и Десногорск (242 и 25 заразившихся).

ИСТОЧНИК KP.RU