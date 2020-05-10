7 человек с диагнозом Covid-19 умерли в Смоленской области
В Смоленской области за последние сутки увеличислось количество заболевших коронавирусом: по данным на 10 мая, инфекция подтверждена ещё у 70 жителей региона. На сегодняшний день, Covid-19 поставлен 738 пациентам, обратившимся к медикам с симптомами простуды. Впервые в списке Краснинский район, там коронавирус диагностирован у двух человек.
Наибольший рост заболевших за сутки отмечен в Смоленске - +26 человек. За все время наблюдений в столице региона инфицированы 168 человек.
На втором и третьем месте - Вяземский район и Десногорск (242 и 25 заразившихся).
ИСТОЧНИК KP.RU