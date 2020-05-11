Дорогая иномарка сгорела на глазах у хозяев в Смоленске
Infiniti QX 70 сгорела вечером 10 мая на глазах у хозяев в микрорайоне Новосельцы, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Серьезные повреждения получили и два рядом припаркованных авто – Volkswagen и Mitsubishi – у машин оплавлены бампера, крышки багажника, фары и крылья.
Очевидцы пытались потушить машину до приезда пожарных, но стихия оказалась сильнее. Машина восстановлению не подлежит.
- По факту пожара проводится проверка, по результатам которой будет установлена его точная причина, - сообщили представители ведомства.
Как сообщают очевидцы, огонь появился внезапно из салона в районе багажника. К счастью, на момент ЧП в машине никого не было.
ИСТОЧНИК KP.RU