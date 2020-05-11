11 Май 2020 2020-05-11T14:37:22+03:00

Дорогая иномарка сгорела на глазах у хозяев в Смоленске. Фото: НОВОСЕЛЬЦЫ | Смоленск.

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Infiniti QX 70 сгорела вечером 10 мая на глазах у хозяев в микрорайоне Новосельцы, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Серьезные повреждения получили и два рядом припаркованных авто – Volkswagen и Mitsubishi – у машин оплавлены бампера, крышки багажника, фары и крылья.

Очевидцы пытались потушить машину до приезда пожарных, но стихия оказалась сильнее. Машина восстановлению не подлежит.

- По факту пожара проводится проверка, по результатам которой будет установлена его точная причина, - сообщили представители ведомства.

Как сообщают очевидцы, огонь появился внезапно из салона в районе багажника. К счастью, на момент ЧП в машине никого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU