Как прошел День Победы-2020 в Смоленске

12 Май 2020 2020-05-12T09:16:14+03:00

День Победы в Смоленске. Фото: администорация г. Смоленска.

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В Смоленске отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этом году из-за пандемии массовые мероприятия были перенесены на неопределенное время: жителей региона просили соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Большинство послушалось – в городе было не многолюдно, а ветераны встречали праздник, выглянув из окон или выйдя на балконы.

День Победы в Смоленске. Фото: администорация г. Смоленска.

Вместо традиционного парада, а небе над Смоленском пролетели вертолеты МИ-8, а по городу разъезжали военные машины, из которых раздавались военные песни.

Ощущение праздника подарили «Фронтовые бригады» - творческие коллективы посетили участников войны и во дворе их домов исполнили песни и сценки из фронтовой песни.

А вечером в небе над Смоленском прогремел праздничный салют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1440" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/778570" frameborder="0"></iframe> День Победы-2020 в Смоленске.Как в регионе отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU