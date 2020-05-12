Как прошел День Победы-2020 в Смоленске
В Смоленске отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этом году из-за пандемии массовые мероприятия были перенесены на неопределенное время: жителей региона просили соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Большинство послушалось – в городе было не многолюдно, а ветераны встречали праздник, выглянув из окон или выйдя на балконы.
День Победы в Смоленске. Фото: администорация г. Смоленска.
Вместо традиционного парада, а небе над Смоленском пролетели вертолеты МИ-8, а по городу разъезжали военные машины, из которых раздавались военные песни.
Ощущение праздника подарили «Фронтовые бригады» - творческие коллективы посетили участников войны и во дворе их домов исполнили песни и сценки из фронтовой песни.
А вечером в небе над Смоленском прогремел праздничный салют.
День Победы-2020 в Смоленске.Как в регионе отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU