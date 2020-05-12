12 Май 2020 2020-05-12T09:54:12+03:00

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В Сафоновском районе отряд доброхотов во главе с Секретарем Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорем Ляховым привел в порядок воинское захоронение. В районе деревни Рыбки в августе 1943 года шли кровопролитные бои. Об этом сегодня напоминают братские захоронения. Накануне празднования юбилейного Дня Победы доброхоты навели порядок на месте гибели бойцов пяти стрелковых дивизий и танкистов, павших смертью храбрых в сражениях за хутор Староселье, Квадратную рощу и высоту 204.4.

Памятное место нуждалось в благоустройстве: обветшал поклонный крест, накопился мусор, пришли в негодность деревянные части скамеек. Чтобы изменить ситуацию, потребовалось объединить усилия. Игорю Ляхову помогали двое его младших детей, сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич и еще несколько помощников.

В Смоленской области привели в порядок воинское захоронение. Фото: smolensk.er.ru.

Доброхоты почистили и покрасили массивный крест, отремонтировали скамейки, убрали мусор. Молодежь перенимала у взрослых опыт, попутно знакомясь с героической историей. Только на этой высоте война забрала сотни жизней бойцов Красной Армии. Спустя многие годы поисковики продолжают находить останки бойцов. В деревне Рыбки у мемориала погибшим воинам ежегодно проходят захоронения поднятых во время Вахт Памяти бойцов и командиров.

Когда благое дело подошло к концу, участники экспедиции возложили цветы к памятнику и сказали слова благодарности Защитникам Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU