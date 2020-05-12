2020-05-12T13:28:04+03:00
Общество

39 памятников благоустроили железнодорожники в Смоленской области

Акция прошла накануне Дня Победы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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39 памятников благоустроили железнодорожники в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.39 памятников благоустроили железнодорожники в Смоленской области. Фото: пресс-служба МЖД.
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Железнодорожники привели в порядок 39 памятников Великой Отечественной войны в Смоленской области, расположенных на территориях предприятий и полосе отвода магистрали, высадили около 4 тысяч деревьев и поздравили с Днем Победы почти 3 тысяч ветеранов, тружеников тыла и малолетних узников концлагерей, которые в мирное время трудились на Московской железной дороге, сообщает пресс-служба компании.

Подарки ветеранам доставили железнодорожники с соблюдением всех мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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