39 памятников благоустроили железнодорожники в Смоленской области

12 Май 2020 2020-05-12T13:28:04+03:00

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Железнодорожники привели в порядок 39 памятников Великой Отечественной войны в Смоленской области, расположенных на территориях предприятий и полосе отвода магистрали, высадили около 4 тысяч деревьев и поздравили с Днем Победы почти 3 тысяч ветеранов, тружеников тыла и малолетних узников концлагерей, которые в мирное время трудились на Московской железной дороге, сообщает пресс-служба компании.

Подарки ветеранам доставили железнодорожники с соблюдением всех мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU