12 Май 2020 2020-05-12T13:51:57+03:00

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Памятник в рамках проекта регионального отделения «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается...», реализуемого по инициативе и при поддержке сенатора от Смоленской области Франца Клинцевича, установили на Поле Памяти в деревне Понятовка. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими захватчиками. Тысячи советских солдат сдерживали натиск врага, многие из них так и остались навсегда лежать в этой земле. Сегодня Поле Памяти – это место, где отдают дань памяти погибшим в боях предкам. Местные поисковики ни раз организовывали тут Вахты Памяти совместно с рославльскими и десногорскими бойцами.

«В 2004 году здесь впервые со времен войны были найдены останки шестерых солдат. Решили их перезахоронить в этом же самом месте. С тех пор регулярно ведем раскопки. С годами территория стала благоустраиваться, перезахоронений стало больше. Так, в Понятовке появилось Поле Памяти», - рассказал командир Шумячского поискового отряда «Звезда» Алексей Жуков.

Памятник Воину-освободителю установили в Шумячском районе. Фото: smolensk.er.ru.

В прошлом году на очередном захоронении присутствовал Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он выступил с предложением установить на этом памятном месте памятник Воину-освободителю в преддверии 75-летия Великой Победы.

«Так, региональный проект «Защитникам Отечества посвящается…» начал реализовываться на шумячской земле. Приятно, что все задачи, которые мы ставали перед собой, были выполнены совместными усилиями «Единой России» и местных жителей», - отметила координатор регионального партийного проекта «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

По словам Секретаря местного отделения «Единой России» Галины Варсановой, к установке и благоустройству памятника подключились поисковики, предприниматели, жители Шумячского района: «Уверена, что сюда будут приходить целыми семьями, чтобы возложить цветы и вспомнить о павших на полях сражений». Глава Понятовского сельского поселения Наталья Бондарева рассказала о мероприятиях, которые проходят на Поле Памяти, с участием местных жителей: «Здесь проводятся уроки мужества для школьников, в прошлом году был посажен Лес Победы. Появление этого замечательного памятника - еще одно значимое для всех нас событие».

В завершении Нина Куликовских наградила поисковиков отряда «Звезда» медалями «75 лет Победы», а также навестила местную жительницу, ребенка войны Марию Радченкову. Женщина родилась в 1936 году в Шумячском районе, прожила здесь всю жизнь. Войну она провела в оккупации, затем долгие годы проработала на железнодорожной станции. Сегодня Мария Петровна ведет активный образ жизни – участвует в творческой самодеятельности, помогает с воспитанием внуков и правнуков. Нина Германовна поздравила женщину с наступающим праздником и вручила ей медаль «75 лет Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU