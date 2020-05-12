Даты окончания учебного года назвали в Смоленске

12 Май 2020 2020-05-12T18:25:59+03:00

В Смоленске школьников начнут отправлять на каникулы с 15 мая. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленской области школьников начнут отправлять на каникулы с 15 мая, сообщает пресс-служба обладминситрации. Первыми год закончат ученики 1-8 классов. Школы, работающие в режиме шестидневки, должны отпустить детей до 16-го числа. Следовательно до конца недели все ученики напишут контрольные, чтобы учителя смогли выставить оценки.

В администрации отмечают, что девятые и одиннадцатые классы будут аттестованы также 15 и 16 мая. А с 1 июня для старшеклассников пройдут консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации.

В то же время, в администрации региона подчеркивают, что, несмотря на ранний выход на каникулы, школы вправе продолжить проведение мероприятий онлайн до 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU