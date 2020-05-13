В Смоленской области ввели масочный режим

13 Май 2020 2020-05-13T08:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области ввели специальный масочный режим. Согласно Указу №59 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24№ с 13 мая жителям региона средства защиты необходимо надевать перед поездкой в транспорте, при посещении магазинов и аптек, больниц и поликлиник, учреждений, оказывающих услуги населению. Также людей просят соблюдать социальную дистанцию.

Вместе с тем, в области частично сняты ограничительные меры, введенные ранее в связи с пандемией. Режим самоизоляции не отменяется для лиц в возрасте старше 60 лет и людей, находящихся в так называемой «группе риска», учебных заведений и ряда досуговых учреждений. Вместе с тем открываются парки и другие места массового пребывания людей, кинотеатры, а также группы в детских садах.

Ограничения продолжат действовать для спортивных организаций и массовых мероприятий.

С текстом Указа можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU