Смоленским «Вишенкам» подарили автомобиль
Реабилитационному центру «Вишенки» подарили новый автомобиль для транспортировки детей с ограниченными возможностями здоровья. О проблеме перевозки подопечных стало известно от мамы одного из них. У ребенка астматические ограничения и поездки в общественном транспорте ему не желательны.
Помогли в решении вопроса члены регионального направления «Забота» партии «Единая Россия». Его координатор Нина Куликовских отметила, что «Вишенки» проделывают огромную работу с детьми, но порой забота необходима и самому центру.
- Транспорт улучшит качество работы учреждения, - отметила Нина Куликовских.
К слову, в новом автомобиле есть грузовой отсек, куда можно без проблем загрузить коляску.
ИСТОЧНИК KP.RU