2020-05-13T11:45:47+03:00
Общество

Смоленским «Вишенкам» подарили автомобиль

Транспорт поможет решить вопрос транспортировки детей с ограниченными возможностями здоровья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленским «Вишенкам» подарили автомобиль. Фото: smolensk.er.ru.Смоленским «Вишенкам» подарили автомобиль. Фото: smolensk.er.ru.
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Реабилитационному центру «Вишенки» подарили новый автомобиль для транспортировки детей с ограниченными возможностями здоровья. О проблеме перевозки подопечных стало известно от мамы одного из них. У ребенка астматические ограничения и поездки в общественном транспорте ему не желательны.

Помогли в решении вопроса члены регионального направления «Забота» партии «Единая Россия». Его координатор Нина Куликовских отметила, что «Вишенки» проделывают огромную работу с детьми, но порой забота необходима и самому центру.

- Транспорт улучшит качество работы учреждения, - отметила Нина Куликовских.

К слову, в новом автомобиле есть грузовой отсек, куда можно без проблем загрузить коляску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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