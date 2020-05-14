Участок на площади Победы в Смоленске выставили на продажу
Собственник готов поделиться территорией, где раньше располагались цветочные ларьки
Участок рядом с "Юноной" выставили на продажу. Фото: из архива администрации Смоленска.
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Участок площадью 53 сотки на площади Победы в Смоленске выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте о продаже товаров и недвижимости. Собственник готов поделиться территорией, где раньше располагались цветочные ларьки, и хочет за нее 100 млн рублей.
Уточняется, что на участке можно построить здание общественного назначения.
Напомним, нынешний владелец территории приобрел ее в 2014 году почти за 70 млн рублей. Планировалось, что на площади будет построен торговый центр.
ИСТОЧНИК KP.RU