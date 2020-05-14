2020-05-14T07:47:11+03:00
Общество

Участок на площади Победы в Смоленске выставили на продажу

Собственник готов поделиться территорией, где раньше располагались цветочные ларьки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Участок рядом с "Юноной" выставили на продажу. Фото: из архива администрации Смоленска.Участок рядом с "Юноной" выставили на продажу. Фото: из архива администрации Смоленска.
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Участок площадью 53 сотки на площади Победы в Смоленске выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте о продаже товаров и недвижимости. Собственник готов поделиться территорией, где раньше располагались цветочные ларьки, и хочет за нее 100 млн рублей.

Уточняется, что на участке можно построить здание общественного назначения.

Напомним, нынешний владелец территории приобрел ее в 2014 году почти за 70 млн рублей. Планировалось, что на площади будет построен торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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