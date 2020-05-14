Участок на площади Победы в Смоленске выставили на продажу

14 Май 2020 2020-05-14T07:47:11+03:00

Участок рядом с "Юноной" выставили на продажу. Фото: из архива администрации Смоленска.

Изменить размер текста: A A

Участок площадью 53 сотки на площади Победы в Смоленске выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте о продаже товаров и недвижимости. Собственник готов поделиться территорией, где раньше располагались цветочные ларьки, и хочет за нее 100 млн рублей.

Уточняется, что на участке можно построить здание общественного назначения.

Напомним, нынешний владелец территории приобрел ее в 2014 году почти за 70 млн рублей. Планировалось, что на площади будет построен торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU