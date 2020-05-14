14 Май 2020 2020-05-14T09:40:02+03:00

В центре Смоленска на ходу загорелась машина. Фото: ВКонтакте.

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На улице Кирова в Смоленске во время движения загорелась машина. ЧП произошло в 20.20 13 мая. Транспорт задымился у перекрестка с физдиспансером.

По словам очевидцев, огонь удалось затушить огнетушителями. Помощь пожарных не потребовалась.

В соцсетях отмечают, что машина загорелась мгновенно, но быстро отреагировали на ЧП лишь несколько автомобилистов.

- Из всего потока помогло всего 3 человека! Даже полиция не остановилась. Спасибо, водителю авто со встречки и водителю, который ехал сзади. Вышло в итоге 3 человека с огнетушителями, - отметили в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

В результате ЧП из людей никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/778995" frameborder="0"></iframe> В центре Смоленска на ходу загорелась машина.Автомобилистам удалось спасти транспорт, залив очаг возгорания огнетушителями. Видео: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU