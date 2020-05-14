В центре Смоленска на ходу загорелась машина
На улице Кирова в Смоленске во время движения загорелась машина. ЧП произошло в 20.20 13 мая. Транспорт задымился у перекрестка с физдиспансером.
По словам очевидцев, огонь удалось затушить огнетушителями. Помощь пожарных не потребовалась.
В соцсетях отмечают, что машина загорелась мгновенно, но быстро отреагировали на ЧП лишь несколько автомобилистов.
- Из всего потока помогло всего 3 человека! Даже полиция не остановилась. Спасибо, водителю авто со встречки и водителю, который ехал сзади. Вышло в итоге 3 человека с огнетушителями, - отметили в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
В результате ЧП из людей никто не пострадал.
В центре Смоленска на ходу загорелась машина.Автомобилистам удалось спасти транспорт, залив очаг возгорания огнетушителями. Видео: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU