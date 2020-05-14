2020-05-14T09:40:02+03:00
Происшествия

В центре Смоленска на ходу загорелась машина

Автомобилистам удалось спасти транспорт, залив очаг возгорания огнетушителями
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В центре Смоленска на ходу загорелась машина. Фото: ВКонтакте.В центре Смоленска на ходу загорелась машина. Фото: ВКонтакте.
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На улице Кирова в Смоленске во время движения загорелась машина. ЧП произошло в 20.20 13 мая. Транспорт задымился у перекрестка с физдиспансером.

По словам очевидцев, огонь удалось затушить огнетушителями. Помощь пожарных не потребовалась.

В соцсетях отмечают, что машина загорелась мгновенно, но быстро отреагировали на ЧП лишь несколько автомобилистов.

- Из всего потока помогло всего 3 человека! Даже полиция не остановилась. Спасибо, водителю авто со встречки и водителю, который ехал сзади. Вышло в итоге 3 человека с огнетушителями, - отметили в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

В результате ЧП из людей никто не пострадал.

В центре Смоленска на ходу загорелась машина.Автомобилистам удалось спасти транспорт, залив очаг возгорания огнетушителями. Видео: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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