2020-05-14T10:16:59+03:00
Происшествия

В Смоленске сотрудники ГИБДД попался на взятке

За 25 тысяч рублей капитан полиции пытался скрыть факт управления автомобилем нетрезвым водителем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске сотрудники ГИБДД попался на взятке. Фото: СУ СК России по Смоленской области.В Смоленске сотрудники ГИБДД попался на взятке. Фото: СУ СК России по Смоленской области.
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В Смоленске сотрудники ГИБДД подозревается в получении взятки: за 25 тысяч рублей капитан полиции пытался скрыть факт управления автомобилем нетрезвым водителем, сообщает СУ СК России по Смоленской области.

По версии следствия, осенью 2016 года один из автомобилистов был пойман за рулем в состоянии опьянения и был лишен прав на полтора года, но удостоверение не сдал. Полицейский пытался удались информацию о нарушении из базы данных и изменил имя и возраст нарушителя, а потом изъял сведения об административном правонарушении из базы данных.

Раскрыть преступление трехлетней давности удалось сотрудникам трех ведомств – Следственного комитета, УМВД и ФСБ. Полицейский задержан. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

Если вина стража порядка будет доказана, его уволят из органов внутренних дел и привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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