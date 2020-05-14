14 Май 2020 2020-05-14T12:51:33+03:00

65-летняя жительница Красниснского района ушла из дома два дня назад

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В Смоленской области начали поиски пожилой женщины: 65-летняя жительница Красниснского района Зоя Быцина ушла из дома в деревне Гусино в районе 22.00 12 мая и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

В Смоленской области начали поиски пожилой женщины. Фото: ПСО «Сальвар».

В ПСО «Сальвар» сообщают, что смолянка может нуждаться в медицинской помощи.

Ранее в Смоленске искали 14-летнего подростка: мальчишка ушел из дома 13 мая и не пришел ночевать. К счастью, поиски закончились со счастливым концом – парень жив.

ИСТОЧНИК KP.RU