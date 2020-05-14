2020-05-14T12:51:33+03:00
Происшествия

В Смоленской области начали поиски пожилой женщины

65-летняя жительница Красниснского района ушла из дома два дня назад
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области начали поиски пожилой женщины. Фото: ПСО «Сальвар».В Смоленской области начали поиски пожилой женщины. Фото: ПСО «Сальвар».
Изменить размер текста:

В Смоленской области начали поиски пожилой женщины: 65-летняя жительница Красниснского района Зоя Быцина ушла из дома в деревне Гусино в районе 22.00 12 мая и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

В Смоленской области начали поиски пожилой женщины. Фото: ПСО «Сальвар».

В Смоленской области начали поиски пожилой женщины. Фото: ПСО «Сальвар».

В ПСО «Сальвар» сообщают, что смолянка может нуждаться в медицинской помощи.

Ранее в Смоленске искали 14-летнего подростка: мальчишка ушел из дома 13 мая и не пришел ночевать. К счастью, поиски закончились со счастливым концом – парень жив.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области начали поиски пожилой женщины
В Смоленской области вспыхнул столярный цех
Число смолян заразившихся коронавирусом снова прилично возросло
В Смоленске сотрудники ГИБДД попался на взятке
В Смоленской области установили более 4,3 тысяч таксофонов
В центре Смоленска на ходу загорелась машина
В Смоленске откроют кинотеатры
Аллея лип появилась на проспекте Гагарина в Смоленске
Участок на площади Победы в Смоленске выставили на продажу
В Смоленске выстроилась очередь к Пенсионному Фонду
Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах
Смолянин потерял 800 тысяч рублей на валютных торгах
Смоленским «Вишенкам» подарили автомобиль
Смолян приглашают принять участие в фестивале «Папин День»
Более 1000 смолян заразились коронавирусом
В Смоленске откроют парки и скверы
Администрация Смоленска начала работу в штатном режиме
В Смоленской области ввели масочный режим
Даты окончания учебного года назвали в Смоленске