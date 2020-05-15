15 Май 2020 2020-05-15T09:01:13+03:00

Смоленские медики получили прибавку к зарплате. Фото: из архива администрации Смоленской области.

На доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку претендовали 1960 человек

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Смоленские медики получили первую прибавку к зарплате, которую ранее обозначил в одном из своих выступлений президент России Владимир Путин. Доплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку выплачена 1960 медицинским работникам.

По второй, о которой глава государства сообщил в середине апреля, выплаты произвели частично. Доплата фиксирована и выдается за фактически отработанное время.

- На данный момент ее получили 522 медицинских работника из 600, - сообщила заместитель губернатора Полина Хомайко.

Таким образом, медсестра в инфекционном отделении получила 115,3 тысяч рублей, а врач, работающий в Клинической больнице №1 - 284,8 тысячи рублей.

Также губернатор поручил проработать вопрос финансовой поддержки сотрудников лабораторий, который проводят исследования на Covid-19, врачам-патологоанатомам, врачам-бактериологам, уборщицам и буфетчицам, которые трудятся в COVID-центрах и др. Для них доплаты будут производиться из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU