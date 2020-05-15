2020-05-15T14:03:50+03:00
Общество

В Смоленскую область по железной дороге в апреле доставлено 500 тонн муки

Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы социально значимая продукция своевременно и в полном объеме поступала к месту назначения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленскую область по железной дороге в апреле доставлено 500 тонн муки. Фото: пресс-служба МЖД.В Смоленскую область по железной дороге в апреле доставлено 500 тонн муки. Фото: пресс-служба МЖД.
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В период сложной эпидемиологической ситуации железнодорожники обеспечивают бесперебойную доставку в российские регионы продовольственных товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба компании.

Так, в апреле на станцию Смоленск Московской железной дороги в адрес получателей прибыло 496 тонн пшеничной и ржаной муки.

Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы социально значимая продукция своевременно и в полном объеме поступала к месту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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