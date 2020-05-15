2020-05-15T14:34:51+03:00
Общество

В Смоленской области начался весенний призыв

На пунктах организовали особый режим, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди новобранцев и военнослужащих
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Стали известные новые условия весеннего призыва. Фото: Министерство обороны РФ.Стали известные новые условия весеннего призыва. Фото: Министерство обороны РФ.
Изменить размер текста:

В Смоленской области начался весенний призыв на военную службу. Большая часть кампании в этом году прошла дистанционно из-за сложной эпидемобстановки в регионе, вызванной пандемией. Будущие солдаты прибудут в военный комиссариат только на медосмотр и психологический отбор.

Всех призывников будут проверять на наличие новой коронавирусной инфекции. Новобранцам выдадут средства индивидуальной защиты, а в дороге их будут сопровождать медработники.

В этом году призывники отправятся к месту службы только после 20 мая. После прибытия в воинскую часть им придется пройти двухнедельный карантин - новобранцев изолируют после прибытия в часть. Такие меры необходимы, чтобы избежать распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске могут ужесточить режим самоизоляции
В Смоленской области выросли цены на продукты
В Смоленской области начался весенний призыв
В Смоленскую область по железной дороге в апреле доставлено 500 тонн муки
Смолянин столкнул женщину-пристава с лестницы
Коронавирус найден у 1105 жителей Смоленской области
Смоленские медики получили прибавку к зарплате
Под Смоленском полицейские задержали осквернителя могил
В Смоленске мужчина украл электросамокат, чтобы показаться
Фонтаны готовят к запуску в Смоленске
20 новых лип посадят на улице Кирова в Смоленске
В Смоленске еще две лаборатории будут тестировать на Covid-19
В Смоленске сотрудники автодорожного надзора попались на взятке
В Смоленске поговорят о современных технологиях в условиях пандемии
В Смоленской области умер десятый пациент с коронавирусом