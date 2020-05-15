15 Май 2020 2020-05-15T14:34:51+03:00

На пунктах организовали особый режим, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции среди новобранцев и военнослужащих

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В Смоленской области начался весенний призыв на военную службу. Большая часть кампании в этом году прошла дистанционно из-за сложной эпидемобстановки в регионе, вызванной пандемией. Будущие солдаты прибудут в военный комиссариат только на медосмотр и психологический отбор.

Всех призывников будут проверять на наличие новой коронавирусной инфекции. Новобранцам выдадут средства индивидуальной защиты, а в дороге их будут сопровождать медработники.

В этом году призывники отправятся к месту службы только после 20 мая. После прибытия в воинскую часть им придется пройти двухнедельный карантин - новобранцев изолируют после прибытия в часть. Такие меры необходимы, чтобы избежать распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU