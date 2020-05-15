2020-05-15T15:53:54+03:00
Экономика

В Смоленской области выросли цены на продукты

Рекордный рост цен отмечен на лимоны – в три раза
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Цены на продукты питания выросли на 2,6% по сравнению с мартом. Фото: pixabay.comЦены на продукты питания выросли на 2,6% по сравнению с мартом. Фото: pixabay.com
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Смоленскстат опубликовал данные, как изменились цены на продукты питания в апреле. Рекордсменом по росту цен стали лимоны. Если в начале марта килограмм цитрусовых обошелся бы в сто рублей с небольшим, то в апреле за него просили до 395 рублей.

На втором месте – лук. Он подорожал на 62,7%. Третьим в рейтинге цен - картофель, стоимость которого выросла на 33%. Чеснок подорожал на 31%.

Причину такого ажиотажа вокруг лука и чеснока предстоит выяснить ФАС. Специалисты предполагают, что спрос на лимоны и чеснок могли вызвать фейки об их пользе в борьбе с коронавирусом.

В то же время на Смоленщине наблюдается рост цен на апельсины (11%), яблоки (14%) и капусту (15%). Яйца подорожали на 15,5%, сахар – на 9%, гречка – на 21%.

В апреле, в разгар самоизоляции, также выросли цены на медикаменты - от 8% до 14% на сульфацетамид (противомикробное средство), йод, корвалол и аспирин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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