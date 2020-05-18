Против бывшего смоленского судьи могут возбудить уголовное дело
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовных дел против семи судей в отставке и двух действующих, среди которых один из Смоленской области. Материалы размещены на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
Экс-судье Гагаринского районного суда Александру Сычеву грозит уголовное дело по статье №264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Законы РФ не позволяют возбудить уголовное дело в отношении служителей закона без разрешения квалифколлегии. Вопрос будет рассмотрен 27 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU