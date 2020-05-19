Смоляне могут выиграть айфон 11
Смоляне от 18 лет и старше смогут стать участниками конкурса МГЕР, который проводится в группе организации партии Вконтакте. Новый смартфон, годовые сертификаты в крупнейший спортклуб города, подписки на Яндекс+ и другие призы за подписку и репост.
Депутат Государственной Думы от Смоленской области Артем Туров дал старт конкурсу: «Я хочу поддержать инициативу конкурса «Молодой Гвардии», который направлен, прежде всего, на формирование активной гражданской позиции среди молодых людей города Смоленска», - говорится в видеообращении.
Конкурс проводится в два этапа. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел. Для участия в онлайн-конкурсе необходимо соблюсти всего несколько несложных условий, среди которых наличие прописки в городе Смоленске и возрастной ценз - не моложе 18 лет.
Чтобы выиграть призы первого этапа, необходимо до 24 мая:
подписаться на группу @mger67
сделать репост записи
зарегистрироваться на портале pg.er.ru (до слов «Ваша регистрация завершена») – вам должно быть не меньше 18 лет
Победители первого этапа определятся уже 25 мая.
«У победителей мы обязательно попросим скриншот о регистрации на сайте pg.er.ru. На скриншоте должны быть только ваши имя, фамилия и отчество. Другие данные содержаться не должны», - говорится в записи сообщества МГЕР.
25 мая победителей ждут ценные подарки:
новый Iphone 11
60 сертификатов на любой тариф от Mannet на 6 месяцев интернета
10 подписок Яндекс+ на 1 год
15 сертификатов в Sapa Fitness на 1 год
Участники и победители первого этапа могут испытать удачу и во втором. Вся актуальная информация будет доступна в группе МГЕР Вконтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU