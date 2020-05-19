2020-05-19T10:06:43+03:00
Общество

Смоляне могут выиграть айфон 11

Жителям региона предлагают стать участником конкурса МГЕР
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне могут выиграть айфон 11. Фото: предоставлено организаторами.Смоляне могут выиграть айфон 11. Фото: предоставлено организаторами.
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Смоляне от 18 лет и старше смогут стать участниками конкурса МГЕР, который проводится в группе организации партии Вконтакте. Новый смартфон, годовые сертификаты в крупнейший спортклуб города, подписки на Яндекс+ и другие призы за подписку и репост.

Депутат Государственной Думы от Смоленской области Артем Туров дал старт конкурсу: «Я хочу поддержать инициативу конкурса «Молодой Гвардии», который направлен, прежде всего, на формирование активной гражданской позиции среди молодых людей города Смоленска», - говорится в видеообращении.

Конкурс проводится в два этапа. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел. Для участия в онлайн-конкурсе необходимо соблюсти всего несколько несложных условий, среди которых наличие прописки в городе Смоленске и возрастной ценз - не моложе 18 лет.

Чтобы выиграть призы первого этапа, необходимо до 24 мая:

подписаться на группу @mger67

сделать репост записи

зарегистрироваться на портале pg.er.ru (до слов «Ваша регистрация завершена») – вам должно быть не меньше 18 лет

Победители первого этапа определятся уже 25 мая.

«У победителей мы обязательно попросим скриншот о регистрации на сайте pg.er.ru. На скриншоте должны быть только ваши имя, фамилия и отчество. Другие данные содержаться не должны», - говорится в записи сообщества МГЕР.

25 мая победителей ждут ценные подарки:

новый Iphone 11

60 сертификатов на любой тариф от Mannet на 6 месяцев интернета

10 подписок Яндекс+ на 1 год

15 сертификатов в Sapa Fitness на 1 год

Участники и победители первого этапа могут испытать удачу и во втором. Вся актуальная информация будет доступна в группе МГЕР Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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