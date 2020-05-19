19 Май 2020 2020-05-19T14:02:31+03:00

Девушка решила отомстить отцу за то, что он запер ее дома

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В Смоленске дочь угнала у отца дорогую иномарку, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Девушка решила отомстить отцу за то, что он запер ее дома: она забрала ключи от машины и вылезла через окно.

Полицейские нашли иномарку стоимостью в 1 млн рублей в Заднепровском районе города, а подозреваемую - в мини-отеле.

За неправомерное завладение машиной неработающей и ранее судимой девушке грозит пять лет лишения свободы.

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Осенью 2019 года фигурантом уголовного дела стал жиьтель Холм-Жирковского района области. Мужчина поехал в гости к родственникам на угнанной машине, а затем оставил ее на окраине поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU