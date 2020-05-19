2020-05-19T14:02:31+03:00
Происшествия

В Смоленске дочь угнала у отца дорогую иномарку

Девушка решила отомстить отцу за то, что он запер ее дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Месть отцу может привести к 5 годам тюрьмы. Фото: pixabay.comМесть отцу может привести к 5 годам тюрьмы. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленске дочь угнала у отца дорогую иномарку, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Девушка решила отомстить отцу за то, что он запер ее дома: она забрала ключи от машины и вылезла через окно.

Полицейские нашли иномарку стоимостью в 1 млн рублей в Заднепровском районе города, а подозреваемую - в мини-отеле.

За неправомерное завладение машиной неработающей и ранее судимой девушке грозит пять лет лишения свободы.

Читай также:

Осенью 2019 года фигурантом уголовного дела стал жиьтель Холм-Жирковского района области. Мужчина поехал в гости к родственникам на угнанной машине, а затем оставил ее на окраине поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смолян познакомят с музеями благодаря виртуальным экскурсиям
В Смоленске дочь угнала у отца дорогую иномарку
В Смоленске завершили ремонт скейт-парка
В Смоленске готовятся начать благоустройство площадки у танка Т-34
В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН
На Смоленщине выявлено почти 1300 заболевших коронавирусом
Смоляне могут выиграть айфон 11
В Смоленской области начался выпуск медицинской спецодежды
В Смоленске началась работа по стрижке газонов
В Смоленске уволена глава департамента по соцразвитию
В смоленских «Вишенках» нашли коронавирус
Против бывшего смоленского судьи могут возбудить уголовное дело
В Смоленске автомобилист влетел в забор церкви и погиб
Стало известно, когда смоленские школьники будут сдавать ЕГЭ
Фельдшер Руднянской ЦРБ пожаловалась на невыплату доплаты
В Смоленске начала работать горячая линия для медиков
В Смоленске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса школьных музеев
На 5 улицах в Смоленске ограничат движение транспорта
56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине
Смоленский подросток погиб от удара током
В Вязьме мужчину спасли с балкона горящей квартиры
СКР проверит заявление смоленских врачей о невыплате зарплаты
В Смоленске на скульптуру надели маску