2020-05-20T07:53:17+03:00
Общество

Смоленский губернатор и мэр отчитались о доходах

Алексей Островский и Андрей Борисов за 2019 год заработали более 3 млн рублей каждый
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор и мэр отчитались о доходах. Фото: из архива администрации Смоленской области.Смоленский губернатор и мэр отчитались о доходах. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Смоленский губернатор Алексей Островский и мэр Смоленска Андрей Борисов отчитались о своих доходах за прошлый год. Согласно декларации, чиновники получили более трех миллионов рублей каждый (3 млн 155 тыс. и 3 млн 150 тыс. соответственно).

У главы региона два участка земли площадью 1379 и 753 кв. м., жилой дом около тысячи кв. м. и в пользовании квартира около 80 кв.м. Из средств передвижения свой Lexus NX200.

За женой и детьми собственности не числится, только квартира в пользовании площадью 34 кв. метра.

В свою очередь, у главы городской администрации Андрея Борисова две квартиры по 61,3 и 45,2 кв. м., в пользовании одна площадью 31 кв. м. и комната 34,7 кв.м.

У дочери градоначальника нет собственности – в пользовании квартира площадью 68 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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