20 Май 2020 2020-05-20T11:30:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Автопарк Клинической больницы №1 пополнился новой «Ладой Вестой». Сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе дополнительный транспорт для медиков просто необходим.

Документы на авто передал член Регионального политсовета «Единой России», участник предварительного голосования Партии Сергей Маслаков.

- Сейчас очень сложная ситуация, основная нагрузка ложится на медиков. По мере возможности, необходимо поддерживать их. Надеемся, что дополнительный автомобиль станет подспорьем в работе, - отметил Сергей Маслаков.

В Смоленске врачам, борющимся с COVID-19, передали автомобиль. Фото: smolensk.er.ru.

Клиническая больница №1 города Смоленска сегодня одно из основных медучреждений, которое оказывает помощь больным коронавирусом. По словам главного врача Сергея Крюковского, транспорт будет направлен на развоз медперсонала, временно проживающего в обсерваторах, на доставку лабораторных исследований и расходных материалов.

- На нашу больницу приходится основная нагрузка по лечению больных с коронавирусной инфекцией. Практически все корпуса, за исключением перинатального центра, отведены под инфекционный госпиталь, развернуто 490 коек. У нас находится большое количество пациентов со всей Смоленской области с разными степенями тяжести заболевания. Большое спасибо «Единой России», транспорт для нас стал своевременным подарком, - подчеркнул Сергей Борисович.

В рамках акции «Единой России» «Спасибо врачам» транспортные средства для медучреждений передают по всей стране. Автомобили закуплены на средства, сэкономленные от сокращения управленческих и организационных расходов партии, а также расходов на подготовку и проведение выборов.

Ранее Секретарь Смоленского регионального отделения Партии «Единая Россия» Игорь Ляхов передал продуктовые наборы медикам из Сафоновского района. Продукты также были доставлены врачам из Вязьмы, Рославля, Починка и Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU