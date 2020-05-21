В Смоленской области безработными признаны 4,5 тысячи человек

21 Май 2020 2020-05-21T08:31:14+03:00

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С 9 апреля по 18 мая в Смоленской области на портал «Работа в России» в электронном виде жители региона подали 6700 заявлений. Безработными признаны 4552 человека. Остальные заявления находятся в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Люди, утратившие работу, получили пособия на сумму более 12 млн рублей.

Также безработные имеющие несовершеннолетних детей могут подать заявление на получение поддержки (из расчета по 3 тысячи рублей на каждого ребенка). Техническая возможность уже доступна на портале.

- На сегодняшний момент выплачено увеличенное пособие по безработице 860 гражданам на 1276 детей. Нами были запрошены дополнительные финансовые средства в Минтруде на выплату пособий – порядка 226 млн рублей. Из них порядка 70-ти уже к нам поступили, остальную часть мы ожидаем до начала июня, - сообщил начальник Департамента государственной службы занятости населения Роман Романенов.

ИСТОЧНИК KP.RU