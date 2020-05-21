Смолянам рассказали об участии в предварительном голосовании

21 Май 2020 2020-05-21T14:17:16+03:00

Жители региона могут определить тех, кто примет участие в едином дне голосования 13 сентября, не выходя из дома

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Определить тех, кто будет принимать участие в едином дне голосования 13 сентября смоляне смогут не выходя из дома через сайт pg.er.ru.

В этом году «Единая Россия» проведет традиционное предварительное голосование в онлайн-формате.

«Единая Россия» – единственная партия, которая выдвигает кандидатов, опираясь на мнение избирателей. Пандемия внесла коррективы, но не отменила предварительное голосование. В сегодняшних условиях мы используем современные информационные технологии, чтобы смоляне смогли выбрать своего кандидата максимально удобно и безопасно для здоровья», - отметил руководитель Смоленского регионального исполкома партии Артем Малащенков.

Каждый смолянин сможет в течение семи дней, с 25 по 31 мая, проголосовать за своего кандидата. Зарегистрироваться на сайте предварительного голосования можно уже сейчас. Заходим на сайт: https://pg.er.ru. Нажимаем кнопку «Хочу проголосовать». Далее вам будет предложено три способа авторизации. Самый простой - используя учетную запись на портале Госуслуг. И еще два - по номеру мобильного телефона и профилю в социальной сети в «Вконтакте». В этом случае вам необходимо будет заполнить специальную анкету и подтвердить свою личность несколькими фотографиями с паспортом.

При успешном прохождении всех пунктов на сайте будет доступен «Личный кабинет». С 25 мая здесь появится электронный бюллетень и возможность голосования за кандидатов.

Именно из лидеров предварительного голосования будет сформирован список кандидатов на участие в выборах депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU