В Смоленске автовокзал возобновляет рейсы в 4 города России
Жители региона смогут уехать в Курск, Воронеж, Белгород и Санкт-Петербург
В Смоленске автовокзал возобновляет рейсы в 4 города России. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленске автовокзал возобновляет рейсы в 4 города России - Курск, Воронеж, Белгород и Санкт-Петербург. Транспорт пока будет курсировать нерегулярно, делая в день один рейс.
В Курск и Воронеж автобус будут ездить через день в 11.30 и 18.55 соответственно, Белгород и Санкт-Петербург – ежедневно в 07.10 и 21.30.
Ранее автовокзал добавил автобусов по маршрутам «Рудня-Смоленск», «Смоленск-Голынки».
Также возобновлены рейсы по маршрутам «Смоленск-Вязьма», «Смоленск-Темкино», «Смоленск-Сафоново», «Смоленск-Воронеж» и «Смоленск-Кардымово».
ИСТОЧНИК KP.RU