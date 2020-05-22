2020-05-22T08:12:34+03:00
Общество

В Смоленске автовокзал возобновляет рейсы в 4 города России

Жители региона смогут уехать в Курск, Воронеж, Белгород и Санкт-Петербург
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске автовокзал возобновляет рейсы в 4 города России. Фото: pixabay.com.В Смоленске автовокзал возобновляет рейсы в 4 города России. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске автовокзал возобновляет рейсы в 4 города России - Курск, Воронеж, Белгород и Санкт-Петербург. Транспорт пока будет курсировать нерегулярно, делая в день один рейс.

В Курск и Воронеж автобус будут ездить через день в 11.30 и 18.55 соответственно, Белгород и Санкт-Петербург – ежедневно в 07.10 и 21.30.

Ранее автовокзал добавил автобусов по маршрутам «Рудня-Смоленск», «Смоленск-Голынки».

Также возобновлены рейсы по маршрутам «Смоленск-Вязьма», «Смоленск-Темкино», «Смоленск-Сафоново», «Смоленск-Воронеж» и «Смоленск-Кардымово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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