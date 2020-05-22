22 Май 2020 2020-05-22T13:30:14+03:00

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Смоленские сельхозтоваропроизводители стали брать больше кредитов. Спросом пользуются краткосрочные займы до 5% годовых на 1 год, сообщил и.о. начальника Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев.

Кроме того, как сообщает администрация региона, в настоящее время в связи с угрозой распространения коронавируса Минсельхоз вносит изменения в правила льготного кредитования. В соответствии с ними, заемщики, у которых в 2020 году наступает срок гашения краткосрочного кредита, с 1 апреля будут иметь право заключить допсоглашение к кредитному договору и пролонгировать такой кредит еще на 1 год.

Продолжено действие программы на приобретение техники под 5% годовых, а также действие программы поддержки в виде предоставления микрозаймов под ставку 1% на посевы льна-долгунца. На конец прошлой недели сельхозтоваропроизводителям выдано 22 млн рублей займов – почти на 5,5 млн рублей больше 2019 года. Также к началу мая 2020 года им выплачено более 220 млн рублей средств господдержки. В прошлом году было на 60 млн рублей меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU