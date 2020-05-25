График отключения горячей воды-2020 представили в Смоленске

25 Май 2020 2020-05-25T09:15:19+03:00

Сроки отключения разные – от двух недель до полутора месяцев

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«Квадра» представила график отключения горячей воды. Сроки отключения разные – от двух недель до полутора месяцев.

В планах коммунальщиков провести реконструкцию теплосети на улицах Попова и Соболева.

Как сообщили "КП" в пресс-службе компании, в графике возможны изменения. Обо всех коррективах будет сообщено дополнительно.

Актуальный график отключения воды доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU