График отключения горячей воды-2020 представили в Смоленске
Сроки отключения разные – от двух недель до полутора месяцев
График отключения горячей воды-2020 представили в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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«Квадра» представила график отключения горячей воды. Сроки отключения разные – от двух недель до полутора месяцев.
В планах коммунальщиков провести реконструкцию теплосети на улицах Попова и Соболева.
Как сообщили "КП" в пресс-службе компании, в графике возможны изменения. Обо всех коррективах будет сообщено дополнительно.
Актуальный график отключения воды доступен по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU