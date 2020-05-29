В Смоленской области производителям молока возместят часть затрат

29 Май 2020 2020-05-29T11:06:35+03:00

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В Смоленской области производителям молока будут возмещать часть затрат на покупку оборудования.

- Во многих хозяйствах нашего региона оборудование устарело и нуждается в замене на более технологичное. Кроме этого, развитие молокоперерабатывающей промышленности, внедрение электронной ветеринарной сертификации ставят перед сельхозтоваропроизводителями высокую планку по качеству молока, которую крайне трудно достичь, не применяя современные технологии, - отметил и.о. начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев.

В связи с этим в регионе решили возмещать затраты на приобретение перечисленного оборудования в размере 60% из средств областной государственной программы развития сельского хозяйства.

Губернатор Алексей Островский поддержал внедрение новой программы.

ИСТОЧНИК KP.RU