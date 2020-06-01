В медучреждениях Смоленска установили ящики для борьбы с коррупцией
В медучреждениях Смоленска установили ящики для борьбы с коррупцией, сообщила начальник департамента по здравоохранению Елена Войтова. Посетители могут сообщить о недобросовестном поведении врачей.
Также в кабинетах учреждений установлены камеры видеонаблюдения и диктофоны.
- Мы следим за тем, чтобы стандарты и приказы, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи населению, строго соблюдались, а также проводим контроль обоснованности выписки листков временной нетрудоспособности, - сообщила глава департамента.
Между тем, в регионе продолжают сражаться с коронавирусной инфекцией. По данным на 1 июня, в регионе заболело 2299 человек, 39 погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU