1 Июнь 2020 2020-06-01T10:45:36+03:00

В медучреждениях Смоленска установили ящики для борьбы с коррупцией. Фото: pixabay.com.

Посетители могут сообщить о недобросовестном поведении врачей

Изменить размер текста: A A

В медучреждениях Смоленска установили ящики для борьбы с коррупцией, сообщила начальник департамента по здравоохранению Елена Войтова. Посетители могут сообщить о недобросовестном поведении врачей.

Также в кабинетах учреждений установлены камеры видеонаблюдения и диктофоны.

- Мы следим за тем, чтобы стандарты и приказы, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи населению, строго соблюдались, а также проводим контроль обоснованности выписки листков временной нетрудоспособности, - сообщила глава департамента.

Между тем, в регионе продолжают сражаться с коронавирусной инфекцией. По данным на 1 июня, в регионе заболело 2299 человек, 39 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU