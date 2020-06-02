2 Июнь 2020 2020-06-02T12:38:46+03:00

Пассажиры одного из микроавтобусов получили информацию о безопасном маршруте через соцсети.

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37 иностранцев незаконно пересекли границу Смоленской области. Одна из групп была задержана пограничниками в районе населенного пункта Пески Руднянского района, на проселочной дороге, проходящей вдоль железнодорожного полотна.

В пресс-службе регионального погрануправления сообщили, что иностранцы узнали о маршруте через соцсети, заплатив за информацию деньги. Отмечается, что это третья попытка нелегалов въехать на территорию страны по этой дороге. Два других микроавтобуса были задержаны в районе населенного пункта Жанвиль Хиславичского района.

- Все иностранные граждане оштрафованы на общую сумму более 75 000 рублей и возвращены на территорию сопредельного государства. Десять иностранцев были выдворены с территории страны, в том числе, два водителя, - сообщили сотрудники пресс-службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU