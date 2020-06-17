В Смоленске пройдет конкурс «100 лучших товаров России»
В Смоленске начался сбор заявок на конкурс «100 лучших товаров России», сообщает городская администрация. Состязание будет проводиться в 7 номинациях:
«Продовольственные товары»;
«Промышленные товары для населения»;
«Продукция производственно-технического назначения»;
«Изделия народных и художественных промыслов»;
«Услуги для населения»;
«Услуги производственно-технического назначения»;
Предприятия микробизнеса: в номинациях А, В, С, U, V.
Заявки на участие принимаются до 10 июля 2020 года. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Всероссийского конкурса программы, а также на сайте ФБУ «Смоленский ЦСМ» в разделе «Выставки и конкурсы».
ИСТОЧНИК KP.RU