2020-06-17T06:43:08+03:00
Общество

В Смоленске пройдет конкурс «100 лучших товаров России»

Товары и услуги предприятий будут состязаться в 7 номинациях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске пройдет конкурс «100 лучших товаров России». Фото: из архива администрации Смоленской области.В Смоленске пройдет конкурс «100 лучших товаров России». Фото: из архива администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленске начался сбор заявок на конкурс «100 лучших товаров России», сообщает городская администрация. Состязание будет проводиться в 7 номинациях:

«Продовольственные товары»;

«Промышленные товары для населения»;

«Продукция производственно-технического назначения»;

«Изделия народных и художественных промыслов»;

«Услуги для населения»;

«Услуги производственно-технического назначения»;

Предприятия микробизнеса: в номинациях А, В, С, U, V.

Заявки на участие принимаются до 10 июля 2020 года. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Всероссийского конкурса программы, а также на сайте ФБУ «Смоленский ЦСМ» в разделе «Выставки и конкурсы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске бизнес поддержат кредитами под 0%
Под Смоленском начались поиски 35-летнего мужчины
В Смоленске сбили 6-летнего ребенка
Движение транспорта частично ограничат в центре Смоленска
В Смоленске об отключении энергии будут сообщать по Viber
В Смоленске пройдет конкурс «100 лучших товаров России»
Смоленские парки начали обрабатывать от клещей
Обновлена карта распространения коронавируса в Смоленской области
В Смоленске грузовик провалился под землю
Смоленск вошёл в ТОП-20 по качеству жизни
Число заболевших коронавирусом в Смоленской области выросло до 3927
В Смоленске на 4 улицах частично ограничат движение
Роспотребнадзор рассказал, как смолянам выбрать хорошее мороженое
В Смоленске таксист ударил пассажира
В Смоленске автоледи стала фигурантом уголовного дела из-за ДТП
В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы
Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю
Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату
В Смоленской области ищут 35-летнего мужчину в сапогах
Локомотивные бригады электричек проходят дополнительные инструктажи из-за активизации зацеперов
В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях
Сотрудники вяземской инспекции рекомендуют подавать заявление на субсидию через личный кабинет
Еще два человека в Смоленской области погибли от коронавируса
В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом
В Смоленске снесут два торговых объекта