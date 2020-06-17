17 Июнь 2020 2020-06-17T06:43:08+03:00

В Смоленске пройдет конкурс «100 лучших товаров России». Фото: из архива администрации Смоленской области.

Товары и услуги предприятий будут состязаться в 7 номинациях

Изменить размер текста: A A

В Смоленске начался сбор заявок на конкурс «100 лучших товаров России», сообщает городская администрация. Состязание будет проводиться в 7 номинациях:

«Продовольственные товары»;

«Промышленные товары для населения»;

«Продукция производственно-технического назначения»;

«Изделия народных и художественных промыслов»;

«Услуги для населения»;

«Услуги производственно-технического назначения»;

Предприятия микробизнеса: в номинациях А, В, С, U, V.

Заявки на участие принимаются до 10 июля 2020 года. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Всероссийского конкурса программы, а также на сайте ФБУ «Смоленский ЦСМ» в разделе «Выставки и конкурсы».

ИСТОЧНИК KP.RU