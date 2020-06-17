17 Июнь 2020 2020-06-17T07:35:09+03:00

Владимир Белов пять дней назад ушел из дома в неизвестном направлении и больше не выходил на связь с родными

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Под Смоленском начались поиски 35-летнего мужчины. Житель села Никольское Новодугинского района 13 июня ушел из дома в неизвестном направлении и больше не выходил на связь с родными.

В ПСО «Сальвар» отмечают, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего в ориентировке ниже.

Под Смоленском начались поиски 35-летнего мужчины. Фото: ПСО "Сальвар".

Также в настоящее время продолжаются поиски жителя Хиславичского района Евгения Трофимова, 1985 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU