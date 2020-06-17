2020-06-17T10:44:30+03:00
Происшествия

4 человека скончались за сутки от коронавируса в Смоленской области

Общее количество летальных исходов выросло до 56
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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4 человека скончались за сутки от коронавируса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.4 человека скончались за сутки от коронавируса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Оперативный штаб опубликовал обновленные данные по заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки еще 4 пациента скончались от коронавирусной инфекции. Общее число летальных исходов выросло до 56.

Также, по данным на 17 июня, в области выявлен еще 61 заболевший. Всего Covid-19 зафиксирован у 3988 человек. С болезнью справились 1572 (58 выписались за последние сутки).

Ранее глава регионального Роспотребнадзора рассказала о причинах продления ограничительных мер. По словам Ларисы Сидоренковой, переходить к первому этапу выхода из карантина еще рано, поскольку в регионе фиксируется большое количество заболевших. Однако, в конце недели специалисты ведомства пересмотрят ситуацию и, возможно, предложат начать постепенно снимать ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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