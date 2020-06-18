Смолян предупреждают об опасных качелях на набережной
В негодность пришло одно из креплений
Смолян предупреждают об опасных качелях на набережной. Фото: Станислав Смоленский ВКонтакте.
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На набережной в Смоленске в очередной раз сломались качели, сообщил смолянин в группе «Смоленск» ВКонтакте. В негодность пришло одно из креплений.
Отметим, конструкции ломаются регулярно. Карабины, удерживающие качели, дают трещины.
Ранее жители просили заменить их на петли из более прочного материала, «нежели карабины из прессованного порошка».
ИСТОЧНИК KP.RU