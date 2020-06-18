18 Июнь 2020 2020-06-18T06:32:14+03:00

В Смоленске подорожал бензин и дизель.Фото: pixabay.com.

Ценники сменили на заправках «Лукойла» и «Роснефти»

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В Смоленске подорожал бензин и дизель, сообщает пресс-служба УФАС России по Смоленской области. Новые цены установили компании «Лукойл» и «Роснефть».

В среднем за литр горючего стали просить на от 20 до 70 копеек больше, чем неделей ранее.

По данным на 16 июня, литр 92-го на заправках «Роснефти» стоит 43,20 рублей (+20 копеек), 95-го – 46, 35 руб. (+20 коп), дизельное топливо не изменилось в цене.

На «Лукойле» осталась прежней стоимость 92-го, 95-й (Евр) вырос на 70 копеек до 47,20 рублей, АИ-95 (Экт) на 30 коп. до 48,22 рублей. А дизель прибавил в цене 30 коп. и стал 46,86 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU