В Гагарине начали поиски 46-летнего мужчины
Сергей Шмелев пропал 16 июня
В Гагарине начали поиски 46-летнего мужчины. Фото: ПСО «Сальвар».
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Добровольцы ищут 46-летнего Сергея Шмелева, пропавшего 16 июня. Мужчина два дня назад вышел из дома по улице Солнцева в Гагарине и больше не давал о себе знать.
Приметы смолянина в ориентировке ниже.
Ранее ПСО «Сальвар» опубликовал данные о поисках 35-летнего жителя села Никольское Новодугинского района. Владимир Белов пропал 13 июня - ушел из дома в неизвестном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU