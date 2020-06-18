В Гагарине начали поиски 46-летнего мужчины

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:00:38+03:00

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Добровольцы ищут 46-летнего Сергея Шмелева, пропавшего 16 июня. Мужчина два дня назад вышел из дома по улице Солнцева в Гагарине и больше не давал о себе знать.

Приметы смолянина в ориентировке ниже.

Ранее ПСО «Сальвар» опубликовал данные о поисках 35-летнего жителя села Никольское Новодугинского района. Владимир Белов пропал 13 июня - ушел из дома в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU