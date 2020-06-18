18 Июнь 2020 2020-06-18T13:47:46+03:00

В Смоленской области обрабатывать бюллетени будут специальные комплексы. Фото: pixabay.com

Технология применяется для профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции

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В Смоленской области обрабатывать бюллетени при проведении голосования за поправки в Конституцию РФ будут специальные комплексы, сообщила председатель избирательной комиссии Смоленской области Олеся Жукова. Технология применяется для профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции

- Также с целью разделения потоков участников голосования в зданиях будут открыты дополнительные входы и выходы, - добавила Олеся Жукова.

Напомним, референдум состоится 1 июля 2020 года. Планируется, что этот день будет выходным. При этом сотрудникам организаций должны сохранить зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU