19 Июнь 2020 2020-06-19T08:43:38+03:00

В Смоленске клумбы «Девчата» перенесли на новое место. Фото: администрация г. Смоленска.

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В Смоленске клумбы «Девчата» перенесли на новое место. Теперь они украшают площадку перед «Центральным универмагом».

В администрации Смоленска отмечают, что в нынешнем сезоне юбки «девчат» украшены разноцветными бегониями.

Ранее дизайнеры представили проект реконструкции проспекта Гагарина. Сквер изменится до неузнаваемости - «изюминкой» проекта станет установка арт-объекта – из огромных букв установят легендарное слово «Поехали!», которое Юрий Гагарин произнес во время старта космического корабля «Восток».

ИСТОЧНИК KP.RU