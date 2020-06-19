19 Июнь 2020 2020-06-19T10:37:27+03:00

В Смоленске детский сад в прогимназии планируют достроить к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.

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В Смоленске детский сад в прогимназии планируют достроить к 1 сентябрю. На объекте выполнены основные строительные работы, за исключением чистовой отделки.

- Смонтированы системы электро- и водоснабжения, канализации. Сейчас завершаем укладку напольного покрытия, начинаем сбор мебели. Также готовы приступить к фасадным работам, - сообщил подрядчик, генеральный директор ООО «Высота» Игорь Моисейкин на встрече с губернатором Алексеем Островским.

Готовность объекта составляет 90 процентов. Строители работают с опережением графика на две недели.

- Нужно постараться приложить все усилия и сохранить двухнедельное опережение графика, а при возможности – увеличить его до трех недель. Очень прошу Вас не подвести смолян и оправдать их ожидания, чтобы уже в этом году дети могли получать здесь услуги по дошкольному образованию, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU