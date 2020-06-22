Музей современного искусства может появиться в Смоленске
В Смоленске может появиться Музей современного молодежного искусства «Гараж». Предполагается, что он расположится во дворах гаражей между музеем Великой Отечественной войны и улицей Коммунистической, д. 6.
Автор идеи отмечает важность сохранения отчуждённости этого места, «гаражного лофта». Предполагается, что пространство будет отдано под творческие мастерские для молодежи, площадку для выступлений, выставку молодых творцов и место для отдыха с дискотекой.
На территории предусмотрена зеленая зона с самшитовыми растениями. Попасть на территорию музея можно будет с друх сторон.
- Это одна из 33 концепций, которую предложили дизайнеры для приспособления Смоленской крепостной стены, - сообщили сотрудники администрации г. Смоленска.
ИСТОЧНИК KP.RU