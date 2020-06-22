Велосипедные пандусы сделали на двух улицах в Смоленске

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:55:29+03:00

Пандусы для велосипедов сделали на двух улицах в Смоленске. Фото: ВКонтакте.

Изменить размер текста: A A

Общественники сделали несколько велосипедных пандусов в Смоленске. Работы прошли на улицах Николаева – Краснинское шоссе – от ТЦ «Скала» до ресторана «7.40».

– Пандусы возводились только с этой стороны улицы, – отметили общественники в группе «Смоленск Велосипедный» ВКонтакте. – На их возведение было затрачено 840 кг холодного асфальта. Затраты составили около 12 тыс. рублей.

Опрос в группе показал, что велосипедисты пользуются пандусами и поддерживают начинания добровольцев. Те, в свою очередь, предлагают поддержать дело рублем, чтобы спуски появились и на других дорогах в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU