22 Июнь 2020 2020-06-22T15:37:13+03:00

«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске. Фото: филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация».

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«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске, сообщает пресс-служба филиала компании. В настоящее время специалисты приступили к благоустройству территории на месте работ.

- Энергетики заменили около 700 метров магистрального трубопровода, покрыв новые трубы специальным антикоррозийным составом и тепловой изоляцией. Этот участок теплосети снабжает теплом и горячей водой 50 жилых домов и 9 социальных объектов, зимой обеспечивает гидравлический режим теплоснабжения жителей Ленинского и Промышленного районов города, - сообщили сотрудники пресс-службы.

Всего в 2020 году филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» планирует заменить свыше 4 км трубопроводов тепловых сетей. Работы проводятся на улицах 25 Сентября и Рыленкова, после этого энергетики перейдут на Попова, Твардовского, Соболева, Пригородную. Общая сумма замены труб составит 225,2 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU