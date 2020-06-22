«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске
«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске, сообщает пресс-служба филиала компании. В настоящее время специалисты приступили к благоустройству территории на месте работ.
- Энергетики заменили около 700 метров магистрального трубопровода, покрыв новые трубы специальным антикоррозийным составом и тепловой изоляцией. Этот участок теплосети снабжает теплом и горячей водой 50 жилых домов и 9 социальных объектов, зимой обеспечивает гидравлический режим теплоснабжения жителей Ленинского и Промышленного районов города, - сообщили сотрудники пресс-службы.
Всего в 2020 году филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» планирует заменить свыше 4 км трубопроводов тепловых сетей. Работы проводятся на улицах 25 Сентября и Рыленкова, после этого энергетики перейдут на Попова, Твардовского, Соболева, Пригородную. Общая сумма замены труб составит 225,2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU