2020-06-22T15:37:13+03:00
Недвижимость

«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске

Специалисты компании начали благоустройство территории на месте работ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске. Фото: филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация».«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске. Фото: филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация».
Изменить размер текста:

«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске, сообщает пресс-служба филиала компании. В настоящее время специалисты приступили к благоустройству территории на месте работ.

- Энергетики заменили около 700 метров магистрального трубопровода, покрыв новые трубы специальным антикоррозийным составом и тепловой изоляцией. Этот участок теплосети снабжает теплом и горячей водой 50 жилых домов и 9 социальных объектов, зимой обеспечивает гидравлический режим теплоснабжения жителей Ленинского и Промышленного районов города, - сообщили сотрудники пресс-службы.

Всего в 2020 году филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» планирует заменить свыше 4 км трубопроводов тепловых сетей. Работы проводятся на улицах 25 Сентября и Рыленкова, после этого энергетики перейдут на Попова, Твардовского, Соболева, Пригородную. Общая сумма замены труб составит 225,2 млн рублей.

Читай также:

График отключения горячей воды-2020 в Смоленске. У кого и когда отключат воду (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24