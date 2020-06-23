2020-06-23T10:46:55+03:00
Общество

В Смоленской области от коронавируса умер уже 61 человек

За сутки зафиксировано два летальных исхода
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области от коронавируса умер уже 61 человек. Фото: pixabay.com.В Смоленской области от коронавируса умер уже 61 человек. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области от коронавируса умер уже 61 человек, приводит новые данные столичный Оперативный штаб. За сутки зафиксировано два летальных исхода.

Новых заболевших в регионе не так много – 41, 47 полностью выздоровели.

Всего, по данным на 23 июня, в Смоленской области Covid-19 подтвержден у 4293 человек, с болезнью справились 1916.

Ранее власти региона сообщили, что 24 июня в 10.00 пройдет парад в честь Великой Победы. Однако смолян просят воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Вечером, в 23.00 в небе над Смоленском прогремит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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