23 Июнь 2020 2020-06-23T15:02:57+03:00

В Смоленске проверили качество питания в детских садах. Фото: pixabay.com.

Эксперт выявил нарушения в двух учреждениях

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В Смоленске проверили качество питания в детских садах. Инспекция, в состав которой вошли представители партии «Единая Россия» и ОНФ, посетила сады «Земляничка», «Катюша» и «Солнечный зайчик».

В частности, ревизоры проверяли качество картофеля в детских садах города Смоленска. Установлено не соответствие вида картофеля по сроку созревания в детских садах «Катюша» и «Солнечный зайчик».

Как сообщила Глава регионального исполкома ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова, согласно требованиям, в рамках контрактов предусмотрена поставка именно молодого картофеля для детей.

- Если картофель старого урожая, это нарушение законных поставок в детские сады. Будем предъявлять претензии поставщику и требовать исполнения контрактных обязательств». - сказала Наталия Семенцова.

ИСТОЧНИК KP.RU