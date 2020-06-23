В Смоленске проверили качество питания в детских садах
В Смоленске проверили качество питания в детских садах. Инспекция, в состав которой вошли представители партии «Единая Россия» и ОНФ, посетила сады «Земляничка», «Катюша» и «Солнечный зайчик».
В частности, ревизоры проверяли качество картофеля в детских садах города Смоленска. Установлено не соответствие вида картофеля по сроку созревания в детских садах «Катюша» и «Солнечный зайчик».
Как сообщила Глава регионального исполкома ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова, согласно требованиям, в рамках контрактов предусмотрена поставка именно молодого картофеля для детей.
- Если картофель старого урожая, это нарушение законных поставок в детские сады. Будем предъявлять претензии поставщику и требовать исполнения контрактных обязательств». - сказала Наталия Семенцова.
ИСТОЧНИК KP.RU