2020-06-24T11:19:02+03:00
Общество

В Смоленской области запускают первую линию льнозавода

Предприятие будет поставлять продукцию в страны Европейского Союза, ЕАЭС, Китай
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области запускают первую линию льнозавода. Фото: pixabay.com.В Смоленской области запускают первую линию льнозавода. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области до конца 2020 года планируют запустить первую линию льнозавода, сообщает областная администрация. Инвестпроект реализуется в Рославльском районе. Сообщается, что поставлять продукцию (короткий, длинный, короткое очищенное льноволокно, а также льноватин) будут в основном на экспорт – в страны Европейского Союза, ЕАЭС, Китайскую Народную Республику. Суммарный объем инвестиций в проект составит 60 млн рублей. Социальный эффект выразится в создании 25 новых рабочих мест. Ориентировочно, монтаж оборудования будет завершен в июле-августе, старт производства намечен на осень - октябрь-ноябрь. - Также в наших планах – осуществить подготовку земель для возделывания льна и в следующем году приступить к посевам. Участок уже определен – порядка тысячи гектаров в Шумячском районе, - рассказал Александр Кондраков, генеральный директор и учредитель компании «Товарищество Льняная Мануфактура». Ранее в Смоленской области ввели микрозаймы под 0% годовых. Предприниматели могут получить деньги на срок до 24 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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