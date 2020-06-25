Ректор Смоленского медицинского университета получил высокое звание
Указом президента России Владимира Путина Роман Козлов получил «Заслуженного деятеля науки Российской Федерации»
Ректор Смоленского медицинского университета получил высокое звание. ФОТО: antibiotic.ru.
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Ректора СГМА отметили на высшем уровне – Указом президента России Владимира Путина Роману Козлову – доктору медицинских наук, члену-корреспонденту Российской академии наук – присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Роману Сергеевичу – 48 лет. Три года он возглавляет СГМУ, сменив на своем посту Игоря Отвагина (приказом министра здравоохранения он отправлен в отставку).
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ИСТОЧНИК KP.RU