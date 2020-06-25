25 Июнь 2020 2020-06-25T16:55:33+03:00

Снаряды пролежали в земле более 70 лет и по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность

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Под Угрой нашли и уничтожили «схрон» с боеприпасами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 15 мин, 6 артиллерийских снарядов и авиабомба пролежали в земле более 70 лет и по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность. Прибывшие специалисты пожарно-спасательного центра совместно с сотрудниками УФСБ России обезвредили опасную находку. Специалисты напоминают: при обнаружении предметов, внешне напоминающих боеприпасы, не берите их в руки и немедленно сообщите об опасной находке в экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU