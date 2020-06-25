25 Июнь 2020 2020-06-25T17:30:39+03:00

Пандемия идет на спад, но меры предосторожности все так же необходимы

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Защитные лицевые щитки передали медицинским учреждениям Смоленска. Комплекты закуплены на личные средства членов и сторонников «Единой России».

Партию защитных лицевых щитков врачам клинической больницы № 1 города Смоленска привез депутат городского Совета Вадим Косых.

- Знаем, насколько непросто приходится врачам. Они выполняют колоссальную работу, на них огромная ответственность. Мы, в свою очередь, стараемся помочь нашим медикам, проявляем к ним заботу, - отметил Вадим Вячеславович.

По словам главврача клинической больницы № 1 Сергея Крюковского, пандемия идет на спад, но меры предосторожности все так же необходимы.

Защитные лицевые щитки передали медицинским учреждениям Смоленска. Фото: smolensk.er.ru.

- Спасибо «Единой России» за помощь. Новые средства индивидуальной защиты обязательно пригодятся нашим медикам, - подчеркнул Сергей Крюковский.

Для медперсонала поликлиники №2 города Смоленска защитные лицевые щитки передал депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Николай Мартынов.

Поликлиника № 2 и ее филиал обслуживают 60 000 смолян в Промышленном районе. Во время пандемии на крупное медучреждение легла колоссальная нагрузка.

Николай Мартынов выразил слова благодарности главному врачу поликлиники №2, депутату Смоленского городского Совета Раисе Дижиченко за работу и поздравил сотрудников учреждения с прошедшим Днем медицинского работника.

Отметим, что с самого начала пандемии активисты Волонтерского центра «Единой России» помогают врачам развозить льготные лекарства. В рамках партийной акции «Спасибо Врачам» ранее были переданы защитные костюмы, маски и перчатки в городские поликлиники, Центральные районные больницы, а также в дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU