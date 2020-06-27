2020-06-27T09:18:13+03:00
Общество

Жители Вязьмы предупреждают о новом виде мошенничества

Неизвестные замеряют конденсат на пластиковых окнах и предлагают «решить» проблему
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители Вязьмы предупреждают о новом виде мошенничестваЖители Вязьмы предупреждают о новом виде мошенничестваФото: Ольга БАТОВА
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Жители Вязьмы в соцсетях предупреждают о новом виде мошенничества, рассчитанном на пенсионеров и других доверчивых граждан. Неизвестные обзванивают городские телефоны, представляются Городской сервисной службой г. Калуги, направленной в Вязьму для составления статистики по замеру конденсата на пластиковых окнах.

В частности, звонивший человек представлялся Усачёвым Н.И., давал для обратной связи телефон с кодом Калуги (при проверке в интернете оказался номер телефона одной из калужских компаний по установке пластиковых окон). Незнакомец просил назвать адрес, по которому в течение 1,5 часов выедет замерщик.

- Что будет происходить дальше, несложно предположить. Предупредите пожилых и легковерных родственников, так как расчёт идёт именно на них, - написал один из подписчиков паблика «Черный список. Вязьма» во ВКонтакте.

В комментариях к данному сообщению один из интернет-пользователей отметил, что к его родителям уже приезжал такой замерщик и заявил, что окну требуется ремонт на 7 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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